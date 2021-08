Canal bolsonarista Terça Livre fica indisponível temporariamente no YouTube

247 - Todos os vídeos do canal bolsonarista Terça Livre ficaram indisponíveis por volta das 15h desta terça-feira (10). Os vídeos ainda podiam ser encontrados, mas, ao acessar o canal, usuários se deparavam com a seguinte mensagem: “Este canal não tem nenhum conteúdo”.

A situação foi regularizada por volta das 17h.

Em julho, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que o Google removesse o canal do YouTube, com base em vídeo incitando a violência. Dias depois, no entanto, a Justiça determinou provisoriamente o retorno do canal.

