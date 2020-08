Canal cubano no Youtube é fechado por ‘violar leis de exportação’. País entrou com recurso

O canal cubano no Youtube que retransmite a programação da TV Cubavisión Internacional foi fechado. Segundo o site da plataforma cubana, a razão do bloqueio ao canal foi a ‘violação das leis de importação’. O país caribenho entrou com recurso edit

247 - A plataforma Youtube informou ao canal de televisão cubano Cubavisión Internacional que sua conta no Youtube foi permanentemente desativada. O endereço da mídia cubana enviou a denúncia correspondente por e-mail e, minutos depois, o YouTube notificou o recebimento e indicou que aguardava o resultado do recurso.

O site do canal cubano destaca que “depois do meio-dia, ao tentar acessar o e-mail no Google, a Cubavisión Internacional tomou conhecimento da desativação de sua conta também naquele site. Segundo a nota, a Cubavisión Internacional violou as leis de exportação. O Google é uma empresa americana e seus aplicativos estão sujeitos às regulamentações de exportação daquele país. A própria corporação em seus sites de suporte e consultoria especifica que, "de acordo com as leis de exportação dos EUA, é possível que as transferências de aplicativos do Google Play para países embargados sejam proibidas".

A matéria ainda informa que “na raiz destes acontecimentos está o alcance do bloqueio econômico, financeiro e comercial imposto pelo governo dos Estados Unidos a Cuba há mais de meio século, e que eles insistem em chamar de "embargo", ignorando o caráter genocida e extraterritorial da lei.”

E acrescenta: “Cubavisión Internacional é um canal cubano que transmite via satélite e streaming, com mais de 80 milhões de residências potenciais para recepção na América, Europa, Ásia e África. À data do cancelamento, o canal no YouTube contava com mais de 8 mil subscritores, valor que se equiparava à colocação de conteúdos de forte impacto político. Nesse mesmo dia, também foi cancelado o canal YouTube da Mesa Redonda, espaço vital de informação da Televisão Cubana, em data em que o tema da vacina cubana "Soberana 01" foi debatido pelos apresentadores.”

Segundo o site, ainda, “em outras ocasiões, o Google, em censura aberta, desativou perfis de intelectuais cubanos e da mídia que denunciaram o bloqueio do governo dos Estados Unidos.”



A TV cubana destacou, para concluir que “a Televisão Cubana denuncia o injusto atentado aos meios de comunicação que defendem a Revolução, condena mais uma vez o irracional bloqueio de Cuba e confirma que continuará a transmitir em todas as plataformas possíveis, com o seu legítimo e soberano direito de levar a todos a verdade do nosso país partes do mundo.

Enquanto a Cubavisión Internacional abre um novo canal para suas transmissões, você pode acessar suas transmissões em https://teveo.cu/live/video/AKDdWvMTYzfsfnNJ”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.