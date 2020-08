Canal do Youtube recebe Fernando Haddad e abre retransmissão em pool para todos os canais progressistas

Pela segunda vez, o Canal do Conde no Youtube abriu o direito de transmissão, para todos os canais progressistas, para uma entrevista. Desta vez, o convidado será o presidenciável Fernando Haddad. A transmissão será realizada neste domingo, dia 23, às 11h30 da manhã. A TV 247 estará no pool de canais e também irá retransmitir a entrevista edit

247 - Mais uma entrevista “diferente”, como foi aquela com o ex-presidente Lula. É assim que define a entrevista com Fernando Haddad o editor do 247, Gustavo Conde. “Será um momento importante para Fernando Haddad enunciar todas as questões que foram se acumulando desde as eleições de 2018, além da irreverência e leveza características do Canal do Conde”, diz o texto de divulgação da transmissão.

A transmissão terá mais uma novidade - além de ser aberta para todos os interessados em retransmiti-la ao vivo: desta vez, Conde convidou os editores dos canais progressistas a fazerem perguntas a Fernando Haddad, em vídeos pré-gravados, em um processo que deve se consolidar e se intensificar nas próximas edições do Canal do Conde.

O jornalista responsável pela transmissão coletiva destaca o procedimento de retransmissão: “para re-transmitir uma live no Youtube, basta usar aplicativos como Zoom, Streamyard e outros: compartilha-se o vídeo na tela, amplifica-se a imagem e a transmissão simultânea está em operação.”

Leia a descrição da entrevista:

O ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, é recebido pelo linguista Gustavo Conde para falar de política, de pandemia e das perspectivas para um Brasil mais democrático que ainda resiste na memória do povo brasileiro.

Haddad também falará das lembranças recentes: o o candidato à presidência da República que obteve 47 milhões de votos, a construção de um ministério da Educação robusto e a gestão premiada na prefeitura de São Paulo.

Na pauta, ainda, os desafios de comunicação política das esquerdas, as alianças eleitorais, frente ampla, o combate ao ódio digital, às fake news e injunções teóricas que participam de sua vida intelectual como professor universitário e debatedor público.

O Canal do Conde disponibilizará, reiteradamente, para todos os outros canais progressistas do país o direito de re-transmitir, na íntegra e ao vivo, a entrevista com Fernando Haddad. Todos os canais interessados, perfis de Facebook, Twitter, Instagram e demais redes sociais estão autorizados a reproduzir a transmissão, desde que sejam dados os créditos para o Canal do Conde.

Na origem desta transmissão, já estarão participando da difusão: Canal do Conde, Perfil de Gustavo Conde no Facebook, Twitter @condegustavo, Canal da TV 247, Fanpage 247 no Facebook, Twitter 247, Canal do Grupo Prerrogativas e Canal da TV Declatra (Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora).

Todos os demais interessados estão autorizados a retransmitir esta entrevista.

Acesse o link para retransmissão:

