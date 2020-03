Ex-jornalista da Rede Globo Alexandre Garcia publicou um artigo onde culpa Dilma Rousseff, deposta por um golpe em 2016, pelo pibinho de 1,1% registrado no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro e pelos quase 12 milhões de desempregados decorrentes das políticas neoliberais do ministro da Economia, Paulo Guedes edit