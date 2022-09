'Candidatura de Ciro desidrata e voto já está migrando', diz Fernando Brito

“A percepção é de que as pessoas, cada vez mais, tem um só desejo: o de que isso acabe logo e esse é um dos mais fortes emuladores do voto útil", afirma o jornalista edit

247 - O jornalista Fernando Brito observa que a eleição caminha para ser decidida no primeiro turno, apesar de que ainda “não dá para cravar, porque os 50% estão ainda no photochart e eleição não se ganha de véspera”. “Mas que parece, parece. E vai parecer ainda mais se a pesquisa Ipec de amanhã mantiver ou ampliar a vantagem da rodada anterior, que já estava em 16 pontos”, destaca Brito em um artigo publicado no Tijolaço.

“Se isto ocorrer, será inevitável que o clima vitorioso entre os lulistas e o de derrota entre os bolsonaristas acelere o movimento que, embora ainda não perceptível em pesquisas mas sensível nas ruas se intensifica e produza um arraste de votos”, observa.

“A percepção é de que as pessoas, cada vez mais, tem um só desejo: o de que isso acabe logo e esse é um dos mais fortes emuladores do voto útil. Se há dúvidas de que Lula terá a maioria absoluta já no dia 2, há a certeza de que, havendo 2° turnos, será mais um mês de violências, bravatas, desafios e, com muita possibilidade que morra gente com isso”, avalia.

“Há ainda outro fator: a candidatura de Ciro Gomes está em crise, em crise até em seu estado natal, o Ceará, onde a última pesquisa Ipec lhe dá 10% dos votos, um quarto dos 41% que recebeu lá em 2018, no 1° turno. É o que está conseguindo em sua insana arremetida à direita e pode ficar abaixo de Simone Tebet, e não porque a senadora vá crescer, finaliza”.

