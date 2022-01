Cantanhêde faz apelo para que terceira via não desanime: “É cedo para jogar a toalha”

Apoie o 247

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde, em sua coluna no jornal Estado de S.Paulo, aponta seu descontentamento com o desanimo os candidatos da chamada terceira via. “A eleição presidencial deu um salto no fim do ano e congelou no ar, com Lula confortavelmente na frente, Jair Bolsonaro mantendo um quarto do eleitorado apesar de tudo, Sérgio Moro em terceiro, mas sem chegar a dois dígitos, Ciro Gomes entre ser ou não ser e João Doria estranhamente quieto, fiando-se num selo, pai das vacinas”, diz ela.

“Os que mais querem a terceira via são os que cristalizam a polarização entre Lula e Bolsonaro, jogando a toalha, disseminando o mantra de que ‘não tem jeito’ e antecipando o segundo turno”, acrescenta.

Ela finaliza seu artigo fazendo um apelo aos candidatos da terceira via. “Vai ter muita lavação de roupa suja e, quando a máquina esquentar, a imagem de hoje pode descongelar. É cedo para jogar a toalha”.

