Cantanhêde no Estadão: Reunião com embaixadores mostra que ameaça ao Brasil não é urna eletrônica, é Bolsonaro

Jornalista diz que reunião com dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada foi mais um espetáculo lamentável e constrangedor protagonizado por Bolsonaro edit

247 - "A reunião de ontem de dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada foi mais um espetáculo lamentável e constrangedor protagonizado por um presidente da República que não tem a menor noção do seu papel e das suas responsabilidades", escreve a jornalista Eliane Cantanhêde no Estadão.

"Não é minimamente razoável que o próprio presidente se encarregue de dizer que o Brasil não presta, as instituições são uma farsa, os ministros do Supremo e da Justiça Eleitoral são desqualificados e as eleições são fraudulentas", pontua.

"Bolsonaro se expor de forma tão patética é um problema dele. Mas exibir um Brasil vagabundo, avacalhado, é um problema do Estado brasileiro, da Nação brasileira, do País inteiro. Uma vergonha!"

A jornalista informa que as embaixadas estão despachando notas para seus governos para relatar o encontro e o espanto. "Agora, é esperar a rebordosa: uma onda de manifestações das grandes democracias para defender o Brasil dos ataques de Jair Bolsonaro, como os EUA já têm feito. A grande ameaça à democracia, à eleição e à imagem do País não é a urna eletrônica, é o presidente da República", conclui.

