Carla Zambelli e André Valadão têm contas removidas pelo Twitter

247 - Os bolsonaristas Carla Zambelli, deputada federal reeleita, e André Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, tiveram suas contas suspensas na rede social Twitter nesta terça-feira, 1º.

A conta da parlamentar foi "retida no Brasil em resposta a uma demanda judicial", diz aviso do Twitter. Menos de 24 horas antes da votação do segundo turno da eleição presidencial, que Lula (PT) venceu , a deputada foi filmada perseguindo e apontado uma arma para um homem negro no Jardins, bairro nobre de São Paulo.

Um segurança de Zambelli foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo.

Valadão, além do Twitter, também teve sua conta suspensa no Instagram, com mais de 5,5 milhões de seguidores. Às vésperas do segundo turno, ele publicou um vídeo nas redes sociais em que dizia se "retratar" pela divulgação de falsas acusações contra Lula, alegando que foi intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O órgão, no entanto, negou a existência de uma decisão. O vídeo foi marcado pelo Instagram, na ocasião, como "informação falsa".

