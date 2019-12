Carlos Vereza abandona o barco e diz que não manterá apoio a Bolsonaro se TV Escola acabar

O ator bolsonarista Carlos Vereza é mais um que abandona o barco dos apoiadores do governo. Ele, que apresenta o programa 'Plano Sequência', da emissora TV escola, declarou: "Se Bolsonaro terminar com a TV Escola, não tenho como manter meu apoio” edit

247 - O ator bolsonarista Carlos Vereza é mais um que abandona o barco dos apoiadores do governo. Ele, que apresenta o programa 'Plano Sequência', da emissora TV escola, declarou: "Se Bolsonaro terminar com a TV Escola, não tenho como manter meu apoio”, informa a jornalista Monica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

“[‘Plano Sequência’] seria o único acontecimento cultural de peso da administração dele, que até agora não fez nada na cultura, salvo a medida de Roberto Alvim de aumentar o teto de captação [da Lei Rouanet] para musicais”, diz Vereza, que espera que Bolsonaro reveja a decisão.