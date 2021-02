Carlos Vereza é derrotado na justiça em ação contra José de Abreu

247 - Um ano após entrar em uma discussão política com o ator José de Abreu e ser chamado de "esclerosado" ao fazer a defesa da então secretária de Jair Bolsonaro, Regina Duarte, Carlos Vereza sofreu sua primeira derrota na Justiça contra o colega de emissora.

Segundo reportagem do portal Na Telinha, em janeiro de 2020, o bolsonarista sentiu que teve sua honra abalada por Abreu e deu início a uma queixa-crime. A ação corre na 34ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio e foi rejeitada em decisão do mês passado, pois o juiz entendeu que o réu não cometeu os crimes alegados.

Vereza foi às redes sociais pedir que o ator de 74 anos tivesse respeito por Regina. "Alô, José de Abreu! Respeite a Regina Duarte! Respeite as escolhas diferentes das suas! Sempre te tratei com afabilidade, aceitando seu ponto de vista em questões ideológicas. Por que vibrar sempre no ódio, nas baixas energias? Procure em você o lado mais generoso, que, com certeza, possui".

"Achei bonita sua hipocrisia, sua falta de caráter e memória, digna de um esclerosado que costuma falar com supostos aliens, considerados 'espíritos superiores' que vieram visitá-lo em discos voadores, como se pode ver em um vídeo postado na rede", continuou.

Em sua resposta, acrescentou a reportagem, Abreu relembrou um episódio que teria acontecido nos bastidores de Corpo Dourado (1998), da Globo, em que Vereza teria agredido uma colega de profissão à base de bengalada.

