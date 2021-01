Carlos Villagrán, o Quico do Chaves, que dispara fake news sobre a Covid, anuncia candidatura política

Em abril, Carlos Villagrán, o Quico do Chaves, afirmou que a pandemia não existia e que tudo não passava de uma farsa envolvendo o fundador da Microsoft, Bill Gates edit

247 - O comediante Carlos Villagrán, conhecido como intérprete de Quico em "Chaves", lançou neste domingo (10) sua pré-candidatura à prefeitura e ao governo de Querétaro, no México, de acordo com a revista "Forbes México". A informação é do portal G1.

"Depois de 50 anos fazendo as pessoas rirem, me encontro em outra plataforma, o que é uma grande honra para mim", afirmou o ator de 76 anos em entrevista coletiva.

No entanto, além de fazer pessoas rirem,o ator também é conhecido por disparar fake news. Em abril o humorista disse que a pandemia não passa de uma farsa envolvendo o fundador da Microsoft, Bill Gates, a maçonaria e o 5G, nova tecnologia de transferência de dados.

