Carluxo no comando? Bolsonaro faz tuíte confuso para ligar Lula a Cuba

Fórum - Em tratamento para a desobstrução intestinal no luxuoso hospital Vila Nova Star, em São Paulo, Jair Bolsonaro (Sem partido) publicou uma sequência confusa de tuites ao estilo do filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) – que o acompanha desde a internação em Brasília -, para lançar uma crítica ao ex-presidente Lula, ligando o petista à visão do clã sobre Cuba.

Junto com as palavras confusas, o presidente divulgou vídeo que teria sido produzido por Luciano Hang, o véio da Havan, com imagens de Lula e Dilma com o líder da revolução cubana, Fidel Castro, editado com imagens da cobertura da mídia liberal sobre os protestos na ilha nos últimos dias.

- E nós vamos juntos resolver isso...

- Por nós, nossos filhos e netos...

- Pelas futuras gerações...

- DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA... — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 17, 2021

Mas e o embargo?



Os gargantas profundas defenderem a ditadura e abusos contra seus próprios colegas, não é novidade. Enquanto isso, a “terceira via” silencia de tanto engolir peixe espada no reino do molusco… É pela liberdade é pelo bem do povo sim! Pode acreditar! pic.twitter.com/DDVPSlYHOE — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 17, 2021

