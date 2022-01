Carolina Ferraz relembra assassinato do pai: "história muito violenta, trágica"

Apoie o 247

247 - Carolina Ferraz relembrou um momento trágico em sua vida pessoal durante entrevista para o jornalista Reinaldo Gottino no canal "Link Podcast", no YouTube, nesta quinta-feira (27). A atriz e apresentadora do "Domingo Espetacular", da Record, de 54 anos, recordou quando seu pai, Ladislau Noel Ferraz, foi assassinado em 1982. A reportagem é do portal Yahoo.

"Meu pai foi assassinado com seis tiros. Uma história muito violenta, trágica... Estouraram a cabeça do meu pai, uma loucura! Ele teve que ser enterrado com caixão fechado!", contou Carolina, que era adolescente na época.

A artista disse que o autor do crime nunca foi preso, apesar de sua identidade ser conhecida. "Foi um ex-sócio do meu pai, que devia dinheiro a ele. Aí, eles começaram a se desentender por causa desse pagamento", recordou ela, que explicou: "O cara [o assassino] não está vivo, infelizmente. Até infelizmente mesmo, pois não desejo mal nenhum a ninguém. Ele nem sequer foi a julgamento".

Carolina falou que o ocorrido abalou toda sua família. "Minha mãe ficou muito mal, meu irmão e minha irmã também. Cada um reagiu de um jeito. Eu chorei muito. Como era pequena, pude viver um luto - talvez a única da família", completou.

