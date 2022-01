Carta Capital declara apoio à eleição de Lula: "única esperança para afastar Bolsonaro"

Apoie o 247

247 - Em editorial assinado pelo jornalista Mino Carta, a Carta Capital declarou apoio incondicional ao ex-presidente Lula (PT), assim como o Brasil 247, que em dezembro publicou um editorial definindo apoio à candidatura do ex-presidente petista.

“Temos de encarar o ­País pragmaticamente, sem ceder a sonhos democráticos de imediato impossíveis. Bolsonaro resulta de um turvo período marcado por uma sequência de golpes para nos impor o governo da demência”, argumenta Carta.

“Neste nosso empenho para enfrentar a prioridade de nos livrarmos o mais rapidamente possível de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo percebemos que nada, absolutamente nada, substitui Lula como antídoto a esta crise de raiva e loucura, claramente destinada à destruição do País”, explica.

“Não há como evadir dos compromissos marcados pelo calendário golpista, de sorte a apontar no ex-presidente a única saída possível, embora obrigados a esperar ainda nove meses. O ex-presidente sempre foi o candidato de CartaCapital”, destaca.

“Anima-nos a percepção de que Lula se dispõe a uma tarefa renovada como se tivesse percebido mais profundamente os grandes problemas do País: o desequilíbrio social monstruoso a nos tornar o­ ­país mais desigual do mundo e a inércia de um povo que ainda não se fez nação e não foi ensinado a se dar conta dos vexames sofridos”, argumenta.

Segundo a Carta Capital, “a tarefa de Lula se afigura bem mais imponente do que aquela da sua primeira vitória nas urnas, em 2002” diante do cenário de um Brasil destruído. “Lula volta a sugerir esperança” e “representa a única esperança para afastar de vez Bolsonaro e seu bolsonarismo, o governo da demência e da destruição sistemática do País inteiro, do Oiapoque ao Chuí”.

“Não somos viajantes da ilusão, os fiéis de uma religião quimérica, os prisioneiros de uma crença tão inútil quanto falida de antemão. Ao apoiar Lula cogitamos de nós mesmos, cidadãos honrados de um país em busca de redenção”, explica.

“Daí o retorno de CartaCapital à tradição do apoio irrestrito, incondicional ao único obstáculo surgido no caminho demente do ex-capitão transformado em presidente da República nesta nossa floresta de infinitos enganos. Nos 20 anos que separam a primeira eleição de Lula, o mundo inteiro mudou muito, em certos casos radicalmente, e o próprio ex-presidente tem viajado mundo afora com o evidente objetivo de avaliar a profundidade das transformações. Nestas viagens, faz questão de ser acompanhado por aquele que foi seu ex-chanceler, Celso Amorim. Este é um nome que já brilha imperiosamente na perspectiva do futuro”, conclui o editorial.

