Casagrande detona Bolsonaro ao vivo na Globo: "Covarde, perverso e muito cruel"

247 - Walter Casagrande Jr. esteve no Encontro desta segunda-feira (13) para falar sobre seu documentário lançado há duas semanas no Globoplay, intitulado de Casão - Num Jogo Sem Regras. No entanto, o comentarista da Globo não se furtou em comentar sobre o atual governo do país, cujo presidente é Jair Bolsonaro (PL). "Temos um governo covarde, perverso e muito cruel", lamentou ao vivo em bate-papo com Fátima Bernardes. A reportagem é do portal Na Telinha.

"As pessoas não estão tendo mais medo de ser cruel. As pessoas não estão tendo mais medo de ser homofóbicas, as pessoas se soltaram e isso machuca a gente. O povo brasileiro não é assim, é um povo alegre. O Brasil é alegre! Assusta esse momento porque não é a nossa cara. Isso assusta. A gente não pode ficar calado. Nós somos figurantes desse filme de terror", continuou.

Sobre seu documentário, que teve o primeiro episódio exibido no SporTV nesse domingo (12), Casagrande assegurou que tudo foi feito de uma maneira transparente e honesta. "Não teve flores. Aquilo ali é realidade, teve céu, inferno rock in roll, música fúnebre. Sou uma pessoa intensa, vivi intensamente qualquer tipo de situação."

