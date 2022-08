Casagrande e Globo vencem Ana Paula Henkel na Justiça em ação de R$ 100 mil

A juíza entendeu que as declarações publicadas pelo ex-atacante do Corinthians não configuraram excesso da liberdade de imprensa edit

247 - O comentarista Walter Casagrande Júnior venceu um processo movido pela ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel, que cobrava R$ 100 mil dele e da TV Globo como indenização por danos morais após publicação feita no blog que o ex-atleta mantinha no site da emissora de televisão. A informação é do jornalista Diego Garcia, no portal UOL.

Em sua decisão, publicada na última sexta-feira (12), a juíza Rosana Moreno descreveu que, na realidade, quem chegou mais perto de ataques pessoais foi Ana Paula, que falou da doença de Casagrande. Ainda cabe recurso da decisão por parte da ex-atleta.

A juíza entendeu que as declarações publicadas pelo ex-atacante do Corinthians não configuraram excesso da liberdade de imprensa e constituem regular exercício de critica, que "admite até mesmo o emprego de expressões contundentes, especialmente quando o criticado é pessoa notória, sujeita assim a maior escrutínio por suas posições públicas".

O tribunal condenou Ana Paula a pagar R$ 10 mil — ou 10% do valor pleiteado pela ex-atleta — aos representantes de Casagrande e da Globo. O comentarista é representado pelos advogados Gustavo Sampaio I. Cosenza e Vagner A. Cosenza, do Escritório Jurídico Cosenza.

A confusão começou em fevereiro do ano passado, quando Casão se referiu a Ana Paula como "defensora dos violentos, dos antidemocráticos, das armas e de tudo que é ruim em nossa sociedade", além de "alguém que espalha fake news", entre outras coisas.

