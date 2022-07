Casagrande revela episódio grosseiro que causou rompimento de amizade com Tiago Leifert

Casão disse com convicção que não pretende se reaproximar do apresentador e não tem interesse algum de uma possível amizade edit

Metrópoles - A rixa entre o comentarista Walter Casagrande com o ex-apresentador da Globo, Tiago Leifert já não é novidade para ninguém. Em entrevista ao jornalista Thiago Asmar, o comentarista explicou os motivos de sua mágoa com o ex-colega da Globo.

“Teve quatro situações que não foram legais do comportamento dele comigo, que ele tentou me ridicularizar ao vivo”, expôs Casa Grande.

O ex-jogador de futebol chegou a dizer que existem pessoas que presenciaram um dos episódios. “Já chegou em uma mesa que cumprimentou um por um, me pulou e cumprimentou o outro. Na mesa, tinham pessoas que eu falei que ele estava estranho e viram isso acontecer. Eu tenho prova, não vou falar nome porque não preciso de testemunhas, mas aconteceu”, afirmou o ex-jogador.

Casão disse com convicção que não pretende se reaproximar do apresentador e não tem interesse algum de uma possível amizade.

Walter Casagrande marcou época na TV Globo. Ao lado de Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho, participou de diversas transmissões e debates esportivos. No início deste mês, pegou todos de surpresa ao rescindir com a emissora após 24 anos.

Ele compartilhou sua saída da emissora no Instagram: “Vou seguir a minha estrada. Acho que foi um alívio para os dois lados. Depois de 25 anos de Globo (24, segundo a emissora), seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais”.

