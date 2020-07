Casagrande vira alvo de milícia virtual e ganha apoio de internautas

247 - O comentarista esportivo da Globo Walter Casagrande Jr. virou alvo da milícia virtual da extrema direita por comemorado o retorno do campeonato paulista e um mês depois ter criticado a retomada do campeonato carioca de futebol. Casagrande faz parte do movimento Esporte pela Democracia, que integra atletas e ex-atletas, artistas e jornalistas contra o governo Jair Bolsonaro, ganhou de internautas a tag de apoio #SomosTodosCasagrande.

"Eu acho o maior gol contra da história do futebol brasileiro. Isso aí é um 7 a 1 que nós estamos tomando da ignorância, pior que o 7 a 1 da Alemanha, porque o da Alemanha não matou ninguém. Este, provavelmente, vai morrer muita gente", disse Casagrande por ocasião da volta dos jogos do campeonato carioca, em meados de junho.

Na ocasião, a crítica veio na esteira do aumento dos casos de Covid-19 no Rio de Janeiro. No dia 18de junho, data do recomeço dos jogos, a Secretaria de Saúde do estado contabilizava 8.412 óbitos decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

Na última quarta-feira (22), data que marcou a volta do campeonato paulista, o estado de São Paulo registrou 361 novos óbitos por Covid-19, totalizando 20.532 desde o início da pandemia. Na transmissão, ele reconheceu que ainda "não era hora" de retomar o certame, mas elogiou os protocolos de segurança adotados.

Diante dos ataques contra o comentaria, os coletivos 342artes e Esporte Pela Democracia emitiram uma nota de apoio em qualificava os autores das agressões de “fascistóides.

