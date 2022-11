Casimiro bate recorde mundial com transmissão de jogo da Copa

A live do youtuber rival do Globoplay superou o lançamento do foguete da SpaceX, empresa do Elon Musk edit

Apoie o 247

ICL

247 - O youtuber Casimiro Miguel quebrou o recorde mundial na plataforma durante a transmissão do jogo da seleção brasileira contra Suíça. Com 4 milhões e 200 mil pessoas assistindo simultaneamente, a live do Cazé superou o lançamento do foguete da SpaceX, empresa do Elon Musk.

O pico máximo de Casimiro, que é rival do Globoplay no online, foi de 4,3 milhões no YouTube durante o primeiro tempo. Na Twitch houve um máximo de 300 mil espectadores. Ou seja, Casimiro conseguiu 4,6 milhões nas duas telas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.