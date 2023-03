Caso das joias: internautas rebatem Malafaia por tentar defender Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o pastor Silas Malafaia após o religioso tentar defender Jair Bolsonaro (PL) no caso das joias. "Fico com vergonha de ver uma imprensa medíocre, parcial e inescrupulosa comandada pela ‘Globo lixo’ num ataque cerrado à figura do ex-presidente Bolsonaro", disse Malafaia em seu canal no Youtube. "Sabe o que é esse jogo bandido [da imprensa]? É que eles odeiam Bolsonaro".

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos dois pacotes de joias tinham produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No segundo pacote tinham joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino.

A Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) é uma igreja evangélica pentecostal brasileira fundada pelo pastor Silas Malafaia em 1982, na cidade do Rio de Janeiro. A igreja é conhecida por suas campanhas e projetos sociais, bem como por seu trabalho na mídia e na internet, incluindo programas de televisão, rádio e publicações impressas e digitais.

A ADVEC também é criticada por acusações de atuação política, defendendo posições conservadoras em questões sociais e morais, como o direito à vida desde a concepção, a defesa da família tradicional e a luta contra a legalização da maconha e outras drogas. A ADVEC já foi alvo de polêmicas, especialmente em relação a posições sobre diversidade sexual e de gênero, que muitas vezes foram criticadas por serem consideradas preconceituosas.

Malafaia defendendo Bolsonaro Ladrão no caso das joias e ainda disse que é perseguição por parte da imprensa,agora tenho 1000% de convicção que na corrupção do Jair nunca houve governo. pic.twitter.com/B9avOFfFU9 — EDSON FILHO (@EdsonFilho74) March 10, 2023

Silas Malafaia tá defendendo o 'roubo' das joias pelo Bolsonaro. Ele dizia que não tinha bandido de estimação. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) March 9, 2023

Malafaia ou Malapreta…eis a questão… — Daisy Marie 🏳️‍⚧️ (@miss_daisymarie) March 10, 2023

Silas malafaia o maior anti Cristo desde a criação do mundo saqueando o céu e povoando o inferno @77_frota @prpaulomarcelo @xicosa pic.twitter.com/ngUaQts35z — Aloísio Cardoso (@AlosioCardoso2) March 6, 2023

