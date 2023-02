'Caso Marcos do Val já cria condições para a prisão de Bolsonaro', diz Joaquim de Carvalho

Para o jornalista, Bolsonaro cometeu crime de golpe de estado e o senador Marcos do Val, responsável pela denúncia, o crime de coação no curso do processo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação na TV 247 neste sábado (4), afirmou que apesar de ver a reportagem da Veja sobre a denúncia do senador Marcos do Val (Podemos-ES) da trama golpista de bolsonaro como "parte desta articulação para tentar ferir as instituições brasileiras", acredita que a revelações do parlamentar já criam condições para prender Jair Bolsonaro (PL).

Ainda que existam contradições entre os depoimentos do senador, diz Carvalho, "o que ninguém nega é que houve o encontro [entre Do Val, Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira]. Então estamos falando de dois crimes. Um cometido pelo próprio Bolsonaro, que é a tentativa de golpe de estado ao fazer essa reunião, e a coação no curso do processo".

>>> Marcos do Val mostra que aliança com Bolsonaro está intacta, se volta contra Moraes e diz que pedirá afastamento do ministro

Para o jornalista, Marcos do Val comete crime de coação no curso do processo ao tentar afastar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito dos atos antidemocráticos. Joaquim de Carvalho também falou sobre o fato de o jornalista da Veja responsável pela matéria original já ter sido assessor de Marcos do Val.

"Essa matéria está totalmente desacreditada. Ela deve ser vista hoje como parte de uma manipulação ou de uma tentativa de coação do curso do processo. Isso é crime, cometido pelo Marcos do Val. O que ele quer fazer? Afastar o Alexandre de Moraes de uma investigação que o Alexandre de Moraes preside. Isto é coação. Ele mente, ele dá meias verdades, você não sabe direito até agora o que aconteceu, mas sabe qual é o objetivo dele, é afastar o Alexandre de Moraes. Isso é crime, é coação no curso do processo, e aí o Alexandre de Moraes está certo quando manda abrir uma investigação contra ele por coação, por possibilidade de falso testemunho e denunciação caluniosa", finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.