Cássia Kis alega desemprego para justificar redução no valor da indenização por ataque homofóbico

247 - A atriz Cássia Kis alegou estar desempregada e pediu para reduzir o valor da indenização em processo no qual responde na Justiça por falas homofóbicas. A global é alvo de ação após dizer, em live com a jornalista Leda Nagle, que “homem com homem não dá filho”, o que causaria a “destruição das famílias”. A veterana está no ar com a novela Travessia, da TV Globo, e teve seu contrato renovado recentemente”. As informações são do portal Metrópoles.

Na ação, protocolada pelo Grupo Arco Íris de Cidadania LGBT, os ativistas pedem uma indenização no valor de R$ 250 mil por danos morais coletivos. O advogado Carlos Nicodemos, que representa a entidade, defende que a declaração de Cássia Kis é discriminatória e contraria o entendimento de órgãos nacionais e internacionais sobre direitos da população LGBTQIA+.

