Cássia Kis ataca novamente, briga com veterana jornalista da Globo e "barraco" termina com bloqueio no WhatsApp

247 - Cassia Kis e a apresentadora da GloboNews Leilane Neubarth brigaram após trocas de mensagens pelo WhatsApp. A jornalista já havia pedido para a atriz evitar lhe enviar mensagens de cunho político, mas o pedido não foi atendido. A intérprete de Cidália em Travessia criticou a imprensa, a Globo e colegas da âncora, que acabou bloqueando a artista no aplicativo. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A história saiu do âmbito privado e virou assunto na Redação do canal de notícias da Globo por conta de declarações homofóbicas e contra a legalização do aborto, dadas em entrevista para o canal no YouTube de Leda Nagle na última quinta (27).

Segundo apurou o Notícias da TV, Cassia e Leilane tinham uma amizade de muitos anos. Elas se aproximaram quando ambas fizeram juntas um curso de meditação na casa da jornalista. Ambas conversavam com frequência e mantinham contato.

O desentendimento começou no primeiro semestre deste ano, quando o clima eleitoral começava a tomar conta do Brasil. Cassia passou a enviar mensagem de cunho eleitoral para Leilane, que se mostrou incomodada com a importunação. Em respeito à amizade que tinham naquele momento, a apresentadora pediu, educadamente, que a atriz não enviasse mais aquele conteúdo.

