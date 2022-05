Cassia Kis sobre aborto: 'Eu fiz e hoje corro atrás de mulheres para não fazerem'

Durante participação no programa de Fátima Bernardes, a atriz revelou que abortou aos 29 anos e que "hoje luta pela vida". edit

247 - Cassia Kis relembrou a importância que "Pantanal", em 1990, teve em sua vida. Na primeira versão da novela, ela foi Maria Marruá, personagem vivida por Juliana Paes atualmente, e contou no "Encontro" que foi um marco muito forte em sua vida:

"Eu pari pela primeira vez logo depois de 'Pantanal'. Tive meu primeiro filho em 95, tenho um filho de 27 anos. Apesar dos meus 65, tenho outro de 18, que acham que é meu neto.", disse ela, como reproduzido no portal Gshow.

Durante participação no programa de Fátima Bernardes, a atriz revelou que abortou aos 29 anos e que "hoje luta pela vida".

" Tive a experiência de fazer dois projetos ('Pantanal' e 'Barriga de Aluguel') que trouxeram a questão da maternidade de maneira muito forte para mim. Em 85, eu fiz um aborto. Não foi um aborto espontâneo e isso mudou muito na minha vida. Hoje sou uma madrinha que defende e protege a vida. Hoje corro atrás de mulheres para não fazerem."

A atriz relembrou no palco do programa personagens marcantes e contou como isso influenciou em sua intimidade:

"Tive seis filhos, quatro na terra e dois lá em cima. Essas mulheres transformaram minha vida, como as duas que comentei que me fizeram tomar a decisão de ter filhos. Eu achava que isso nunca ia acontecer, não me interessava mesmo. Mas alguns papéis mudam nossa vida íntima."



