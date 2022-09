Cauã Reymond detona Bolsonaro: "Flertou com a tirania"

Apoie o 247

247 - Cauã Reymond é mais um ator a engrossar a lista de críticos ao governo de Jair Bolsonaro (PL). O ator está prestes a estrear no cinema com “A Viagem de Pedro”, filme que mostra a trajetória de Dom Pedro I, papel interpretado por ele. Ele aproveitou para detonar o atual presidente e traçar um paralelo para a atual gestão com a época do imperador e promete oferecer uma reflexão a respeito dos heróis do Brasil. As informações são do portal Na Telinha.

Em entrevista para a revista 29 Horas, Cauã não perde a chance de se posicionar sobre o atual governo. Sem citar o nome de Bolsonaro, no entanto, ele deixa claro que não aprova a gestão e que pretende votar num dos adversários para as Eleições 2022. Mesmo assim, o artista não diz nome de nenhum dos presidenciáveis.

“Às vésperas de uma eleição sensível, após um governo que tanto flertou com a tirania, estamos à beira de decidir se iremos ou não mudar os rumos do país e apostar em uma nova liberdade."

