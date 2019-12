"Ceia dos bolsonaros: escondidinho de queirós!", ironiza José Simão

A ironia do jornalista José Simão foi endossada pelos internautas. Um deles disse que a sobremesa da ceia seria "rocambole de laranja com cobertura de chocolate", em referência ao laranjal de candidaturas fantasmas do PSL e a loja de chocolate de Flávio Bolsonaro edit

247 - O jornalista José Simão ironizou o caso do Bolsogate, envolvendo o ex-assessor Fabrício Queiroz.

"Ceia dos bolsonaros: escondidinho de queirós!", escreveu Simão, se referindo ao paradeiro não sabido do ex-assessor.

Queiroz é apontado nas investigações do Ministério Público do Rui de Janeiro como o operador do esquema chamado de "rachadinha". Ex-policial, Fabricio Queiroz era assessor de Flávio Bolsonaro, ataul senador e filho de Jair Bolsonaro. Queiroz é acusado de ter feito 176 movimentações em sua conta, pela qual passou R$ 1,2 milhão no período de um ano. De acordo com investigações, o dinheiro era resultado de depósito dos salários de funcionários que atuavam no gabinete de Flávio.

Internautas endossaram a ironia. Um deles disse que o prato seria "acompanhado de marreco ao molho de laranja", em referência ao ministro Sergio Moro. Outro afirmou que a sobremesa da ceia seria "rocambole de laranja com cobertura de chocolate", em referência ao laranjal de candidaturas fantasmas do PSL e a loja de chocolate de Flávio Bolsonaro.