Celso Portiolli é diagnosticado com câncer na bexiga aos 54 anos

247 - O apresentador do SBT Celso Portiolli usou o Instagram nesta terça-feira (28) para contar aos seguidores que foi diagnosticado com um câncer na bexiga. Ele explicou como descobriu a doença aos 54 anos de idade e como será o tratamento daqui para frente. A informação é do portal Época.

“Em dezembro fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz. Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já ‘deu’ certo! Obrigado a minha esposa, filhos, família, ao meu amigo Joaquim e outros queridos amigos que me apoiaram emocionalmente, gratidão aos médicos, fui e estou sendo acolhido de uma maneira muito especial”, começa.

No vídeo, Celso explica também que pensou se contava ou não sobre o problema antes da virada do ano. “Muitos amigos meus não sabem, tem parente que não sabe”, declarou. Ele prefere terminar 2021 com a notícia da doença do que começar 2022 com ela.

