Cesar Calejon, que viralizou após humilhar Constantino, é afastado da Jovem Pan

247 - O jornalista Cesar Calejon, que viralizou após humilhar Rodrigo Constantino durante um debate promovido pela Jovem Pan, anunciou que foi afastado da emissora.

“Não estarei hoje no quadro Opinião ou em qualquer outro programa da emissora. Acabo de ser informado que a diretoria se reuniu e adotou essa resolução. Não tenho detalhes, mas creio guardar relação com o meu embate com o Rodrigo Constantino”, iniciou.

Cesar ainda disse que “de qualquer forma, preciso dizer que a Jovem Pan jamais me censurou de nenhuma maneira nas minhas participações em programas como o Morning Show, Linha de Frente, 3 em 1 e Opinião. Sempre me articulei de forma 100% livre e, por isso, eu agradeço à emissora e desejo sucesso.

Calejon viralizou nas redes após dizer a Constantino que o extremista incita o caos no Brasil, mas mora em Miami. “Pegue um avião então e venha para o Brasil”, reivindicou.

🚨GRAVE: Bolsonarista Rodrigo Constantino sendo massacrado na Jovem Pan:



“Você está confortável atacando a constituição porque está aí em Miami. Se você é um patriota, vem aqui para o Brasil, vai para a porta do quartel dormir em barraca e tomar chuva, aí sim tu pode falar”. pic.twitter.com/ZSWsRo82YI — CHOQUEI (@choquei) November 15, 2022

