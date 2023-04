César Menezes desabafa sobre morte de repórter da Globo: 'Perdemos um amigo querido'

Apoie o 247

247 - Na edição desta sexta-feira (14) do SP2, César Menezes trouxe uma notícia triste aos telespectadores. O renomado âncora do jornalístico da Globo lamentou profundamente a morte do repórter cinematográfico Edgar Rocha, que era membro da equipe da emissora desde 2020 e faleceu devido a uma parada cardíaca. Com emoção em suas palavras, Menezes compartilhou a perda de um querido amigo e colega de trabalho.

De acordo com o portal Notícias da TV, antes de encerrar o telejornal, Menezes dedicou um momento especial em homenagem a Edgar Rocha. O profissional foi encontrado sem vida por sua esposa. Anteriormente, ele havia sido afastado do trabalho com suspeitas de Covid-19, e o teste positivo foi confirmado posteriormente, tornando sua morte ainda mais trágica. A notícia trouxe consternação a toda a equipe da Globo e ao público que acompanhava o SP2 naquela noite. A perda de Edgar Rocha deixou um vazio na redação e um sentimento de pesar entre seus colegas de trabalho e amigos.

“Edgar estava na Globo desde março de 2020. Antes disso, trabalhou por mais de uma década na TV Vanguarda, nossa afiliada no Vale do Paraíba. A Globo está prestando todo o apoio à família, ele deixa a esposa e dois filhos”, disse.

"A ele fica o nosso agradecimento pela dedicação ao trabalho jornalístico que desempenhou e pelo imenso carinho com o qual sempre nos tratava. Obrigado, Edgar", completou Menezes.

