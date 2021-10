Chamada de atriz pornô,Yasmin rebate Simone e nega vídeo íntimo: "lamentável diminuir uma mulher por sua sexualidade"

Nas postagens, a modelo também desmente as insinuações sobre sua sexualidade edit

Por Léo Dias, no portal Metrópoles - Nesta quinta-feira (14), a modelo Yasmin Brunet quebrou o silêncio. Numa série de textos postados nos stories, a mulher de Gabriel Medina se defendeu dos ataques desferidos pela mãe do atleta. Sem mencionar Simone, a modelo negou a existência de um vídeo íntimo citado pela matriarca dos Medina em mensagens enviadas ao filho. “Nunca existiu. No entanto, eu preciso ressaltar que, mesmo que existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher por sua sexualidade”, escreveu Yasmin.

Nas postagens, a modelo também desmente as insinuações sobre sua sexualidade. Segundo ela, o comentário sobre um relacionamento homoafetivo não a ofende, porém a invenção dessa história com o objetivo de atacá-la configura, além de desrespeito, um ato de homofobia. “E me entristece esse tipo de atitude nos dias de hoje. Eu prezo pelo respeito às mulheres e por todos aqueles que vivem seu amores”, complementou.

Em nome dela e de Gabriel, a influencer disse ter decidido se manifestar para por fim às especulações.

Em prints revelados com exclusividade por esta coluna, Simone Medina dizia ao filho, tricampeão mundial surfe, que tinha um vídeo explícito de Yasmin mais nova. Além disso, ela ainda comparou Yasmin e a mãe, Luiza Brunet, com atrizes pornô. Depois disso, Gabriel bloqueou a mãe de todas as redes sociais.

Após os ataques e acusações, Yasmin e Luiza devem entrar na justiça contra Simone Medina.

