Chefia da Jovem Pan rifa comentaristas bolsonaristas das sabatinas eleitorais e dispara: "esquece a extrema-direita"

247 - A Jovem Pan tomou a decisão de proibir que seus comentaristas ligados à extrema-direita participem das sabatinas com os candidatos a presidente e a governador de São Paulo. A confirmação foi dada pelos diretores da emissora, Mariana Ferreira - Editora-Chefe da TV Jovem Pan e Carlos Aros - Diretor de Conteúdo Rede Jovem Pan News. Sem citar nomes, a dupla confirmou que nenhum dos contratados que tenham ligação com o campo da extrema-direita participará das entrevistas com nomes como o presidente Jair Bolsonaro (PL) ou com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reportagem é do portal Notícias da TV.

Após confirmar que suspendeu seu debate eleitoral, previsto para 09 de agosto porque Lula e Bolsonaro não confirmaram presença, a direção da Jovem Pan confirmou que irá realizar sabatinas com os presidenciáveis. Diferente da GloboNews, que usou como critério entrevistar os cinco primeiro colocados nas pesquisas eleitorais, a emissora convidou apenas os quatro líderes. Além de Lula e Bolsonaro, também foram convidados Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Neste momento, Mariana aproveitou para informar que os profissionais ligados à extrema-direita não irão participar dos debates. "Alguns comentaristas de extrema-direita, aqui a gente tem uma galera mais xiita, mas eles não participarão de sabatinas", garantiu ela, antes de Carlos completar. "Não sabemos que comentaristas participarão, mas a gente está tentando contemplar todos os espectros de pensamento".

"A gente preza pela pluralidade, a gente vive falando que somos plurais e seremos plurais também na sabatina. Um de direita, um de esquerda e um de Centro, esquece a extrema-direita"

