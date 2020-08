"Cheque & Mate": Michelle Bolsonaro e pastora Flordelis viram dupla sertaneja nas redes

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, envolvida com fraudes em depósitos bancários, e a pastora Flordelis, que assassinou o marido, ganharam as redes como nova dupla sertaneja: Cheque & Mate edit

Revista Fórum - Uma foto da deputada federal e cantora gospel Flordelis ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro ganhou as redes sociais nesta segunda-feira (24). A dupla tem o nome envolvido em investigações e ganhou até apelido.

Flordelis foi acusada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24) de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.

A parlamentar é acusada de homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, uso de documentos falsos e falsidade ideológica. Ela não foi presa por ter imunidade parlamentar.

Já Michelle voltou a ganhar os holofotes após o presidente Jair Bolsonaro ameaçar agredir um jornalista que o questionou sobre os depósitos na conta da primeira-dama que totalizaram R$ 89 mil.

Nas redes a dupla virou “cheque e mate” e Flordelis ganhou até encarte de “palestra”: “Como colocar seu marido nos braços de Jesus”.

Leia mais na Revista Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.