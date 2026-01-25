Chico Chico canta Cazuza no Altas Horas e faz referência à prisão de Bolsonaro: "Ele tá na cadeia. Aquele covarde!" (Vídeo)
Filho de Cássia Eller, cantor interpretou “Blues da Piedade”, de Cazuza e fez referência à prisão de Bolsonaro
247 - O cantor Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller, participou do programa Altas Horas, da TV Globo, e chamou atenção ao interpretar a música “Blues da Piedade”, de Cazuza. Durante a apresentação, o artista fez uma referência direta à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao afirmar no palco: “Ele tá na cadeia. Aquele covarde! Covarde”.
A fala ocorreu enquanto Chico Chico cantava a canção de forte teor político e social, composta por Cazuza no fim dos anos 1980. Conhecida por sua crítica à desigualdade, à violência e à exclusão social, a música ganhou novos contornos no contexto atual ao ser associada, pelo cantor, ao cenário político brasileiro.