Chico Pinheiro descobre 'vazamento' ao vivo: 'Ainda bem que não falei tudo'

"Tava no ar com vocês? Ninguém me falou e eu batendo papo. Ainda bem que eu não falei tudo por aqui", disse o apresentador ao comentar a gafe edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Rodrigo Bocardi acabou 'vazando' um diálogo com Chico Pinheiro ao vivo durante o "Bom Dia SP", telejornal da Globo na capital paulista e Região metropolitana. Só que Chico é que não sabia que já estava no ar. A reportagem é do portal UOL.

Como de costume, Bocardi chamou o âncora do "Bom Dia Brasil" para falar dos destaques do jornal transmitido em rede nacional. Chico apareceu, mas falando de assuntos aleatórios.

“Prazer é todo meu, vamos conversar. Quanto tempo não falo com SP. To falando todo dia com Minas, contamos prosas enormes. Abra esses braços e me receba. Hoje é dia de Oxalá”, disse Chico Pinheiro.

PUBLICIDADE

Bocardi ainda insistiu dizendo que o jornalista era sempre bem-vindo no noticiário paulista, reforçado pelo jornalista Tiago Scheuer.

Os dois esperavam os destaques de Chico Pinheiro, mas ele respondeu dizendo para "chamá-lo sempre".

PUBLICIDADE

O apresentador do "Bom Dia SP" perguntou se Chico falaria da debandada do ministério da Economia — quatro secretários pediram demissão da pasta de Paulo Guedes. Chico ironizou o assunto.

"Por aí vai. Se vai não sei, mas ficar não fica", falou Chico.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: