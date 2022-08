Chico Pinheiro, ex-Globo, entra na campanha de Lula para derrotar a barbárie

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Chico Pinheiro, ex-âncora da Globo e um dos mais experientes do País, passará a integrar oficialmente a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo informa a jornalista Mônica Bergamo , na Folha de S. Paulo. "Sua estreia ocorrerá nesta quinta-feira (7) em um comício em Belo Horizonte, na praça da Estação, no período da tarde. Ele fará a apresentação do evento", escreve a colunista.

"Acho que há momentos na vida do país em que a gente não pode se omitir. Eu deixei o jornalismo diário e coloco o meu conhecimento de comunicação e de jornalismo à serviço da campanha do presidente Lula por entender que é um momento especial na vida do Brasil. É o momento de a civilização vencer a barbárie", disse Chico.

"Uma conversa entre o jornalista e o ex-presidente está prevista para ocorrer durante o evento em Belo Horizonte para definir suas próximas participações na campanha", acrescenta Mônica. Chico fez questão de enfatizar que se trata de "um trabalho voluntário".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.