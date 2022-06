Chico Pinheiro foi chamado por Ali Kamel após divulgação de áudio sobre Lula

Apoie o 247

247 - O jornalista Chico Pinheiro, que deixou a Globo recentemente, após 32 anos no jornal, foi chamado para uma conversa com o diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel, em 2018, quando foi divulgado em um grupo fechado de funcionários da emissora no Whatsapp um áudio no qual o apresentador comentava a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O jornalista disse ter esperado "algum tipo de punição", mas que Kamel foi "solidário". "Ele abriu a porta, estendeu a mão e disse: 'Fizeram com você uma baita sacanagem'. E acrescentou que fui ingênuo ao fazer o comentário num grupo de WhatsApp", disse Pinheiro em entrevista aos repórteres Fabíola Cidral, Josias de Souza e Maurício Stycer, do portal Uol, e publicada nesta segunda-feira (27).

No áudio, o jornalista afirmou: "realizaram o fetiche. O fetiche deles era Lula na cadeia. Não foi feito do jeito que eles queriam, mas o Lula foi. E agora? O que vão fazer agora? Como é que fica? Qual é o próximo passo? Que o Lula tenha calma e sabedoria, inspiração divina para ficar quieto A direita está louca. Os coxinhas estão perdidos".

