Choquei faz primeiro post após suicídio de Jessica Vitória

247 - O perfil 'Choquei' no X, antigo Twitter, fez nesta sexta-feira (5) suas primeiras postagens desde 28 de dezembro, quando divulgou nota sobre o caso do suicídio da jovem Jéssica Vitória Canedo.

Jéssica Vitória tirou a própria vida após ser atacada na internet, depois que páginas de fofoca, incluindo a Choquei, divulgaram supostas conversas da jovem com o humorista Whindersson Nunes. Na ocasião, ambos negaram a veracidade do conteúdo. Mesmo assim, as informações falsas seguiram circulando, culminando no suicídio de Jéssica.

Em 28 de dezembro, data da última postagem, o perfil divulgou uma nota em que prestava solidariedade à família de Jéssica, negava ter sido o primeiro perfil a ter publicado os diálogos falsos e prometia uma 'reavaliação interna' dos processos de publicação "para evitar que episódios desta natureza voltem a acontecer".

