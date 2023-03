Chris Rock aborda episódio em que foi agredido por Will Smith no Oscar 2022 em novo especial de comédia

Apoie o 247

247 com Chat GPT - Chris Rock finalmente falou sobre o que tem sido chamado de "o tapa ouvido pelo mundo", quase um ano após o ator Will Smith ter dado um tapa no comediante durante a cerimônia do Oscar 2022.

Em seu novo especial de comédia, "Selective Outrage", lançado pela Netflix, Rock respondeu durante sua apresentação ao incidente e compartilhou seus pensamentos sobre o assunto. Ele disse que não é uma vítima e que nunca vai chorar na TV por causa disso.

"Você sabe o que aconteceu comigo, me dando um tapa do Suge Smith", disse Rock. "Ainda dói. Tenho 'Summertime' tocando nos meus ouvidos. Mas não sou uma vítima, baby. Você nunca vai me ver na Oprah ou Gayle chorando... Eu aguentei aquele golpe como Pacquiao".

Durante a cerimônia do Oscar do ano passado, Rock, que estava apresentando um prêmio, fez uma piada sobre a esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. Em uma tensa e chocante altercação no palco, Smith surpreendeu a plateia ao caminhar até o palco do Oscar e bater no apresentador.

Mais tarde naquela noite, Smith pediu desculpas à Academia e aos colegas indicados em um discurso emocionado após receber o Oscar de melhor ator por seu papel como Richard Williams, pai das lendas do tênis Serena e Venus Williams, no filme "King Richard", mas não mencionou ou pediu desculpas a Rock diretamente.

Após a noite, Smith renunciou à sua filiação na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas - a organização por trás do Oscar - e a academia baniu o ator de qualquer evento ou programa da academia, incluindo o Oscar, por 10 anos.

Em seu novo especial de comédia, Rock também parece ter respondido às desculpas de Smith.

"Eu amo Will Smith, minha vida inteira", disse Rock. "Eu torço por Will Smith a minha vida inteira... agora eu assisto 'Emancipation' só para vê-lo apanhar".

Rock também disse que as pessoas têm perguntado a ele: "Por que você não fez nada de volta [para Smith] naquela noite?".

"Porque eu tenho pais", disse o comediante. "Sabe o que meus pais me ensinaram? Não brigue na frente dos brancos".

O Oscar 2023 será realizado no domingo, 12 de março de 2023, no Dolby Theatre em Hollywood e será transmitido ao vivo pela ABC, além de ser transmitido com uma assinatura do Hulu Live TV, YouTube TV, AT&T TV e Fubo TV.

