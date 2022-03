Chris Rock disse a amigos que não sabia sobre doença autoimune de Jada Smith

Os dois não se encontraram após o tapa que o ator acertou no rosto do comediante; informação do rapper Diddy foi mal interpretada edit

Revista Fórum - De acordo com informações da revista The Hollywood Reporter, Chris Rock afirmou para pessoas próximas que não tinha conhecimento sobre a doença autoimune de Jada Smith, ao fazer a piada que resultou no tapa que levou de Will Smith.

Depois de ser alvo do ato de agressão, o comediante, de fato, foi para o camarim e deixou o teatro. Um amigo próximo de Chris Rock alega que, antes mesmo do incidente com Will Smith, ele "não tinha a intenção de ficar" no evento após sua participação como apresentador.

