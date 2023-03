Cinco atividades que o GPT-4 pode cumprir e que o ChatGPT não conseguia fazer

Apoie o 247

ICL

247 - O GPT-4, versão de última geração da tecnologia de inteligência artificial ChatGPT, tem pelo menos cinco novas atividades. O ChatGPT é uma ferramenta de chatbot viral anunciada pela empresa OpenAI (EUA). Uma das vantagens do GPT-4 é a capacidade de trabalhar com fotos que os usuários carregam. Segundo testes feitos pela OpenAI, um desenho foi transformado em um site funcional. O demonstrador carregou a imagem no GPT-4 e colou o código resultante em uma visualização que mostrava como poderia ser um site funcional. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Outra possibilidade de uso do GPT-4 é a recriação de jogos eletrônicos como Pong, Tetris ou Snake. "Os poderosos recursos de linguagem do GPT-4 serão usados ​​para tudo, desde storyboards, criação de personagens até criação de conteúdo de jogos", disse Arun Chandrasekaran, analista da Gartner Research.

Sobre uma terceira atividade, a OpenAI disse que a atualização é "menos capaz" do que os humanos em muitos cenários do mundo real, mas o GPT-4 exibe "desempenho de nível humano" em vários testes profissionais e acadêmicos.

Outra vantagem é que, na comparação com a versão anterior, o GPT-4 é produz respostas escritas mais longas, detalhadas e confiáveis, de acordo com a empresa.

O GPT-4 também poderá gerar "processos de um clique" para processar "robocallers" - um discador automático. Joshua Browder, CEO do chatbot de serviços jurídicos DoNotPay, deu um exemplo sobre como a versão atual da ferramenta pode funcionar. "Imagine receber uma ligação, clicar em um botão, [a] ligação é transcrita e um processo de 1.000 palavras é gerado. O GPT-3.5 não era bom o suficiente, mas o GPT-4 faz o trabalho extremamente bem".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.