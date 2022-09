Ciro Gomes é candidato a Bolsonaro em 2026, diz Ricardo Noblat

Apoie o 247

247 – O jornalista Ricardo Noblat avalia que Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, pretende assumir a posição de Jair Bolsonaro, como líder da extrema direita no Brasil, após as eleições presidenciais de 2022. Confira:

Ciro Gomes é candidato a Bolsonaro em 2026. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) September 22, 2022

Esse ovo está sendo chocado no mesmo ninho do Bolsonaro. Depois não que eu avisei. pic.twitter.com/lzB4O4LJ94 — Gustavo Canalhão 🇧🇷🥀🍀 (@gustavocanalhao) September 22, 2022



