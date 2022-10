"Ciro sai da eleição reduzido à sua insignificância", diz José Reinaldo Carvalho

Em comentário na TV 247, o jornalista destacou os erros de estratégias do presidenciável pedetista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista José Reinaldo Carvalho afirmou neste sábado (1), no programa Bom Dia 247, que o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) terminará a eleição insignificante e errou nas estratégias de campanha. "Vai sair reduzido à sua própria insignificância", disse Carvalho.

De acordo com o jornalista, o ex-ministro "abraçou um projeto pessoal e fez uma aposta estratégica errada, que foi a aposta na chamada terceira via". "Há setores que travavam a luta durante anos contra o conceito da polarização, mas ela fazia parte da realidade objetiva do País", afirmou.

"Uma leitura política correta remetia forças políticas da esquerda a apostar na polarização. A Frente Ampla que se formou em torno de Lula só foi possível porque tinha um polo (Lula)", complementou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.