'Ciro vai acabar se tornando o Eymael da esquerda', diz Cidinha Campos

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco destaca, em sua coluna no jornal O Globo, que a ex-deputada Cidinha Campos na dissidência do PDT que defende o voto útil no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da eleição presidencial, afirmou que Ciro Gomes “não representa mais o partido, só representa ele mesmo. Vai acabar se tornando o Eymael da esquerda”.

“A brizolista histórica afirma que o partido precisa ‘dar um basta’ a Ciro Gomes, que tem elevado os ataques ao petista na reta final da campanha”. “Estou muito triste com o Ciro. Ele está ensandecido, se deixou contaminar pelo ódio. O PDT precisa dar um basta, precisa dizer que não dá mais para ele” disse a ex-deputada, que integra o diretório nacional da sigla, em entrevista ao jornalista.

Cidinha Campos avalia que “perder é do jogo, mas o Ciro sabe que vai perder e está ajudando claramente o Bolsonaro. Não temos o direito de fazer isso com o país”. Ainda segundo ele, Cidinha perdeu a paciência com o correligionário “quando Ciro deu entrevista à rádio Jovem Pan, conhecida por amplificar vozes do bolsonarismo, e chamou a cúpula do PT de ‘organização criminosa’".

“Nesta quarta, dissidentes do PDT promoverão o ato "Brizolistas com Lula no primeiro turno", na sede do Sindicato dos Engenheiros do Rio. Devem participar figuras como o deputado Paulo Ramos (PDT-RJ), o ex-deputado Vivaldo Barbosa e o advogado Carlos Roberto Siqueira Castro, secretário do segundo governo de Leonel Brizola no Rio”, ressalta Mello Franco.

