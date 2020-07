Claudia Ohana causa polêmica após adotar cachorros e depois devolvê-los

A atriz Claudia Ohana causou revolta na web após devolver dois cachorros, Thor e Tigrão, para a ONG Projeto Toca Do Bicho. Organização diz que cachorros estão sofrendo com a devolução edit

247 - A atriz Claudia Ohana causou revolta na web após devolver dois cachorros, Thor e Tigrão, para a Organização não Governamental (ONG) Projeto Toca Do Bicho. O caso se tornou público após a organização divulgar nas redes sociais que os animais estavam disponíveis para a adoção. A informação é do portal O Povo.

A ONG publicou em seu perfil no Instagram que os animais haviam sido devolvidos após cinco meses. Os voluntários fizeram textos relatando que os pets estavam deprimidos. "Não é justo. Eles não pediram para passar por isso. Nos ajudem a achar uma família para esses lindos bebês de porte grande!", diz trecho da publicação.

Com a repercussão negativa do fato, a atriz usou suas redes sociais para informar que tinha a intenção de pegá-los de volta quando melhorasse das dores nas costas. No entanto, a Ong divulgou áudios de Ohana enfatizando que queria devolver os cachorros para adoção.

