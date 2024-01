Claudia Raia critica analfabetismo cultural da extrema direita e defende Lei Rouanet

Apoie o 247

247 - A atriz Claudia Raia saiu em defesa da Lei Rouanet de incentivo ao setor cultural, atacada pelos bolsonaristas e pela extrema direita mais amplamente. A lei é um mecanismo de incentivo fiscal para a cultura.

"A importância da Lei Rouanet é total para o musical brasileiro. Me magoa o analfabetismo em relação a isso", disse Raia em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ao defender um musical sobre a identidade do Brasil. Ela vive Tarsila do Amaral em "Tarsila, a Brasileira", peça que entra em cartaz na próxima quinta-feira, no Teatro Santander.

"Eu nunca fui PT, eu sou apartidária, sou uma humanista, é pelo social", disse ainda, ressaltando que, entre Lula e Jair Bolsonaro, optou pelo primeiro.

