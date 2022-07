Claudia Raia é assunto mais comentado ao fazer revelação sobre o caso do assassinato de Daniella Perez

Apoie o 247

ICL

247 - A estreia da séries "Pacto Brutal", produção da HBO Max que retrata o assassinato da atriz Daniella Perez, trouxe a tona novamente as lembranças do crime que vitimou a filha de Glória Perez.

Em 1992, ela foi morta com 18 facadas por seu companheiro de elenco na novela "De Corpo e Alma", Guilherme de Pádua, e a esposa dele, Paula de Almeida Thomaz.

O crime ganhou repercussão nacional graças à brutalidade. E a atriz Claudia Raia guarda recordações muito doloridas sobre a morte da atriz.Ela estava na delegacia nas horas que se seguiram ao crime e teve breve contato com Guilherme de Pádua no local. Segundo Claudia, ela sentiu algo estranho e pegou uma pista que indicava a participação dele no crime horrendo. As informações são do Notícias da TV.Durante um abraço do ator, Claudia relata que sentiu algo estranho. "Ele ficou ali um tempo, chorando, dizendo: 'Meu Deus, que loucura isso'. Parecia bastante emocionado, muito indignado com tudo", afirmou ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"[Dizia] 'Como fizeram isso com essa garota, essa menina é um anjo'. Me abraçou também, nem me conhecia. E eu não sei por que olhei o braço do Guilherme. Tinha, na parte do antebraço, arranhão de unha de mulher. Me chamou a atenção aquilo. Guardei pra mim. Era recente. Estava meio em carne viva, meio sangrandinho", revelou Claudia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE