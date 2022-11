Clima na Globo explode e artistas se unem contra agressões de Cassia kis dentro e fora do Projac

Apoie o 247

247 - Cassia Kis foi denunciada por um grupo de pelo menos 15 artistas, entre atores, atrizes, diretores, roteiristas e produtores que trabalham na Globo. Eles se juntaram para levar relatos ao compliance da emissora. Entre as denúncias, estão situações de homofobia dentro e fora do ambiente de trabalho, além de comportamento inadequado nos bastidores de Travessia e da série Desalma, do Globoplay. As informações são do portal Notícias da TV.

A reunião aconteceu após Cassia Kis disparar falas homofóbicas em entrevista à jornalista Leda Nagle no YouTube. Os artistas decidiram levar outras situações ocorridas nos bastidores para reforçar o pedido de uma atitude mais drástica e colocar em xeque a permanência dela na empresa.

O Notícias da TV teve acesso a prints de um grupo de WhatsApp criado na última semana. Os nomes dos integrantes serão mantidos em sigilo. A maioria das denúncias é de comportamento inadequado e homofobia durante a entrevista publicada no YouTube. Mas um relato acusa Cassia de reproduzir as falas homofóbicas em pelo menos duas situações durante as gravações de cenas da novela de Gloria Perez pouco antes do 1º turno das eleições.

