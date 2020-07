CNN afasta adversário de Caio Coppolla em debate por uso do termo “genocida” contra Bolsonaro

Revista Fórum - A CNN Brasil afastou, nesta quinta-feira (16), o advogado Marcelo Feller do programa O Grande Debate. Ao defender o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, Feller disse que o presidente é responsável por um assassinato em massa por omissão.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a decisão da emissora de afastar o profissional veio após críticas do governo Bolsonaro às declarações do comentarista sobre as mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus.

Feller comentou sobre a declaração de Gilmar Mendes de que o Exército estaria se associando a um “genocídio” ao ocupar o Ministério da Saúde e citou dados de pesquisa estatística da Universidade de Cambridge com a FGV que liga comportamento de Bolsonaro a 10% das mortes provocadas durante a pandemia.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.