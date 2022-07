CNN Brasil sofre surto de diarreia por água contaminada com fezes de pombo e revolta funcionários

Apoie o 247

ICL

247 - A CNN Brasil enfrenta um surto de giardíase, um parasita raro que causa diarreia forte, vômito, cólicas, flatulências e arrotos. O canal de notícias começou a registrar os primeiros casos em abril. A suspeita é que 100 funcionários, que trabalham na Redação em São Paulo, já tenham sido contaminados. O fato se agravou na última semana, quando duas âncoras foram substituídas às pressas no plantão de fim de semana. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Exames feitos apontaram que a doença se espalhou por água contaminada. Uma das possibilidades, segundo os resultados preliminares, é que a contaminação tenha acontecido por fezes de pombo. O caso tem revoltado profissionais nos bastidores por conta da demora da CNN Brasil em agir na situação.

Segundo apurou o Notícias da TV, os primeiros casos começaram no fim de abril, com alguns produtores. Eles relataram os problemas para seus chefes e todos os sintomas causados pelo parasita. A maioria dos casos de giardíase desaparece por conta própria em alguns dias. As infecções mais graves são tratadas com antibióticos e até com internação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por conta disso, não se deu muita importância para situação. Vários relatos começaram a acontecer entre maio e junho, mas ainda assim de situações mais leves. Os casos graves vieram neste mês, quando funcionários pediram que se tomasse providências. Mesmo assim, houve demora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A gota d'água foi no fim de semana. No domingo (17), uma jornalista iria comandar o CNN Domingo durante o horário da tarde. Porém, ela alegou os mesmos sintomas da giardíase e precisou ser afastada imediatamente do comando do programa. Daniel Adjuto a substituiu às pressas.

Outros nomes que aparecem no ar também pegaram a doença. Entre eles, estão Tainá Falcão, Roberta Russo, Muriel Porfiro e William Waack. Roberta teve um problema parecido com Isabella. No mesmo domingo, ela estava escalada para o plantão daquele dia, mas para o horário da noite. Ela também passou mal e foi substituída por Karla Chaves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para dar uma resposta para tantos casos, a CNN Brasil chamou no prédio uma empresa que fez exames em todos os setores de sua sede. O resultado passado para a direção da empresa, e que chegou em funcionários, foi que a água que circula em todo o local estava contaminada pelo parasita. Foi identificado resquícios de fezes de pombo, que circulam na região com frequência.

A área de Recursos Humanos liberou um comunicado interno na quarta (20) com orientações enquanto a situação não se resolve. O comunicado foi publicado inicialmente pelo jornalista Flávio Ricco, do portal R7. Nele, a CNN pede para que os funcionários evitem usar a pia da copa enquanto o caso não é resolvido.

Funcionários ouvidos pelo Notícias da TV relatam medo e receio de serem a próxima vítima. A coluna ouviu médicos especialistas e todos eles foram categóricos ao dizer que é bem incomum que giardíase tenha casos em lugares com saneamento básico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É uma doença mais comum em lugares com pouca infraestrutura. O parasita se espalha muito fácil por fezes, mas se prolifera em locais sem qualquer tipo de arejamento ou encanamento de água", comenta o médico Vinícius Silva.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE