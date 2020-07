CNN contrata bolsonarista Alexandre Garcia e Sidney Rezende

Em meio a críticas de que é alinhada a Jair Bolsonaro, a CNN Brasil anunciou a contratação de Alexandre Garcia, apoiador do atual governo, e de Sidney Rezende, com visão oposta, para o novo quadro "CNN – Liberdade de Expressão". A emissora nasceu a partir de um investimento do empresário bolsonarista Rubens Menin, dono da empreiteira MRV edit

247 - A CNN Brasil anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação de Alexandre Garcia, apoiador de Jair Bolsonaro, e de Sidney Rezende, com visão oposta, para o novo quadro "CNN – Liberdade de Expressão", de acordo com informações de Maurício Stycer, publicadas no portal Uol.

Em meio a críticas de que tem uma linha editorial pró-Bolsonaro, a emissora é comandada pelo ex-Record Douglas Tavolaro e fruto de um investimento do empresário bolsonarista Rubens Menin, dono da empreiteira MRV.

"Além de trazer dois comentaristas de peso, o novo quadro marca a volta de Alexandre Garcia e Sidney Rezende ao telejornalismo", diz a emissora em nota.

Apoiador de Bolsonaro, Alexandre Garcia é comentarista do Canal Rural, emissora da Rede Bandeirantes. Em março do ano passado, Bolsonaro divulgou nas redes sociais o canal no YouTube do ex-Globo.

Com visão oposta à do colega de profissão, o jornalista Sidney Rezende atua no seu site SRzd.com desde que deixou a emissora da família Marinho.

Os dois comentaristas farão análises sobre temas atuais dos noticiários.

